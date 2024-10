Rapina due donne, rimandato in Tunisia

Rapina due donne a 24 ore di distanza l’una dall’altra, individuato e denunciato il presunto responsabile. Si tratta di un 40enne tunisino, lo stesso finito nei guai pochi giorni prima per aver commesso atti osceni in un parco. Era irregolare ed è stato espulso.

Venerdì mattina scorso, una donna aveva subito un tentativo di rapina nel quartiere San Gabriele. Mentre camminava, era stata raggiunta e aggredita alle spalle da un malvivente che l’aveva fatta cadere per terra, causandole anche la frattura di una costola. Ma il rapinatore, prima ancora di riuscire a portare via qualcosa, era stato costretto a darsi alla fuga: la donna aveva cominciato a gridare, richiamano l’attenzione del marito, che era poco distante e l’aveva subito raggiunta. Dopo essersi ripresa dallo choc, la vittima aveva denunciato l’accaduto agli agenti del commissariato di polizia, che avevano subito fatto scattare le indagini per ricostruire quanto avvenuto e dare un volto e un nome al rapinatore. La mattina dopo un altro episodio choc, questa volta in zona Cecchetti: un’anziana era stata rapinata mentre era a passeggio con il cane. Il bandito, dopo essersi appropriato della borsa della vittima, aveva anche sparato in aria un colpo con un’arma da fuoco a scopo intimidatorio. Sul posto, in quella circostanza, erano intervenuti i carabinieri. Subito le forze dell’ordine, in collaborazione tra di loro, erano riuscite a individuare alcuni tratti distintivi del potenziale autore di entrambi i colpi.

Domenica notte, durante i consueti controlli, carabinieri e polizia hanno rintracciato un 40enne tunisino somigliante all’uomo descritto dalle due aggredite e lo hanno controllato. Il nordafricano è stato trovato in possesso dello smartphone della vittima rapinata il giorno prima, e di una pistola scacciacani del tipo a tamburo. L’arma, in effetti, aveva una salva esplosa, evidenziando con grande probabilità che l’intuizione degli uomini della polizia e dei carabinieri fosse corretta. Il 40enne è stato dunque accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti. È emerso che era stato recentemente denunciato dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico, vicino a un asilo a Fontespina, e risultava irregolare sul territorio nazionale. La procura di Macerata ha dunque dato il nulla osta necessario all’espulsione, dal momento che il 40enne risultava imputato in altri procedimenti penali ancora in corso.

Al termine delle formalità di rito, è stato espulso dall’Italia dall’Ufficio immigrazione della questura di Macerata, che ha provveduto ad accompagnarlo in Tunisia con un volo charter partito da Fiumicino ieri mattina.

Chiara Marinelli