Rapina e fuga tra tetti e cantieri. L’egiziano nega ma resta in carcere

Arrestato a Tolentino dopo aver rapinato un’anziana, davanti al giudice l’egiziano 28enne Abdelsamad Abdelrahman Mohamed Mohamed nega tutto: "Non ero io, sono scappato perché intimorito dai carabinieri che mi inseguivano". L’operaio è accusato anche di altre due rapine, avvenute a Tolentino il 31 agosto e l’8 settembre scorsi.

Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto. In videocollegamento dal carcere di Montacuto e difeso dall’avvocato Esildo Candria, il 28enne ha risposto alle domande del giudice Daniela Bellesi assicurando di non essere stato lui a rapinare l’anziana. Quanto alle altre due rapine di cui è stato accusato, ha detto che il 31 agosto non era in città, e che l’8 settembre stava lavorando: in sostanza ha respinto ogni addeebito. Alla fine il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare in carcere per il 28enne.

L’egiziano era finito nei guai martedì per una rapina ai danni di una 85enne, alla quale aveva strappato la collana in oro. Subito dopo era scattato l’inseguimento, e il 28enne, per far perdere le proprie tracce si sarebbe nascosto tra i cantieri edili, utilizzando le impalcature esterne per arrampicarsi fino a raggiungere i tetti. In due occasioni l’egiziano avrebbbe opposto resistenza ai carabinieri che lo avevano bloccato, divincolandosi con violenza e proseguendo la sua corsa, per poi essere arrestato sul tetto di un’abitazione in viale Terme Santa Lucia. L’anziana vittima era stata soccorsa dai sanitari e visitata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, dove le avevano riscontrato contusioni al volto ed escoriazioni multiple giudicate guaribili in venti giorni.

Chiara Marinelli