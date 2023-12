Rapina e incendi, doppio arresto

Accusati uno di spaccio e rapina, l’altro di incendi e danneggiamenti, un 23enne e un 52enne sono finiti in carcere nei giorni scorsi, per scontare le condanne ricevute. A rintracciarli ed arrestarli sono stati i carabinieri della stazione di Macerata e della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile. Il ragazzo finito in carcere è il bosniaco Arnel Nuhic. È stato condannato a una pena complessiva di cinque anni, otto mesi e 28 giorni, oltre alla multa di 8.800 euro. Responsabile di una rapina e diverse violazioni della legge sugli stupefacenti, per fatti avvenuti a Macerata e Tolentino tra il 2017 ed il 2021, in parte quando era ancora minorenne, il ragazzo stato rintracciato il 23 a Macerata e accompagnato all’istituto penale per i minorenni di Bologna.

Il secondo arresto invece è stato eseguito dai carabinieri nel pomeriggio del giorno di Natale. Si tratta di Salvatore Brunitti, campano 52enne pluripregiudicato residente in provincia di Macerata. L’uomo deve scontare la pena di due anni, otto mesi e due giorni di reclusione. Il campano, con diverse condanne divenute definitive, ultima delle quali per un danneggiamento a seguito di incendio commesso nel 2018 a San Benedetto del Tronto, è stato rintracciato a Macerata e portato in carcere a Fermo.

re. ma.