Rapina e tentata estorsione: tre arresti

Un’importante operazione della polizia di Stato di Macerata ha portato a Recanati, nella mattinata di mercoledì, all’arresto di tre giovani stranieri, due marocchini e un egiziano, tra i 22 e i 24 anni, accusati di gravi reati tra cui rapina aggravata e tentata estorsione. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato. Tutti e tre sono residenti in altre province italiane e hanno precedenti penali significativi, soprattutto legati a reati contro il patrimonio e il traffico di stupefacenti. Il loro arresto è stato reso possibile grazie alle indagini avviate dopo i crimini commessi a febbraio di quest’anno, durante i quali, in concorso con altre due persone già arrestate dalla polizia di Prato, avevano messo a segno una rapina aggravata e avevano tentato un’estorsione. Al momento dell’arresto, i tre giovani non hanno opposto resistenza e, dopo gli accertamenti di rito, sono stati trasferiti nel carcere di Montacuto. La Squadra Mobile di Macerata sta proseguendo gli accertamenti per verificare eventuali collegamenti tra i tre arrestati e il territorio della provincia maceratese nonché possibili coinvolgimenti in altre attività criminali che potrebbero essere emerse durante l’esecuzione dell’operazione. L’operazione di mercoledì si inserisce all’interno di un contesto più ampio di rafforzamento della cooperazione tra le diverse forze di polizia presenti sul territorio, al fine di contrastare in maniera più incisiva la criminalità, specie quella organizzata.