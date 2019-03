Macerata, 9 marzo 2019 - Con una pistola in mano, un rapinatore solitario ha messo a segno un colpo nella gioielleria Garulli in via Cairoli. L'uomo, tra i 30 e 40 anni con accento romano, ha agito a volto scoperto, indossava un berretto. E' entrato in azione intorno alle 9.15 di oggi. Ieri aveva fatto un primo sopralluogo, dicendo di voler acquistare un bracciale d'oro; questa mattina è passato a ritirarlo, ma al posto dei contanti ha tirato fuori una pistola, con la quale ha minacciato i titolari (video).

Nel negozio oltre al titolare, c'erano la moglie e la suocera di 88 anni. Il bandito era passato già ieri in negozio, aveva scelto l'oggetto e si era accordato per tornare l'indomani. Una volta confezionato il bracciale, al momento di pagare, l'uomo ha tirato fuori una pistola e ha obbligato il titolare ad aprire la cassaforte.

Dentro c'erano circa un centinaio di orologi. Ne sono stati consegnati al malvivente per un valore di circa 10mila euro. Il rapinatore, prima di uscire, ha puntato la pistola contro la moglie del titolare, facendosi aprire la porta blindata. Indaga la polizia.