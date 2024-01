"Rapina in autogrill. Grazie ai carabinieri"

Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi si è voluto complimentare con il maggiore Giulia Maggi e con l’Arma dei Carabinieri, per la brillante operazione che ha portato all’arresto di un 25enne accusato della rapina ai danni dell’autogrill in superstrada. "Grazie alla prontezza dei carabinieri subito intervenuti e grazie al nostro capillare sistema di videosorveglianza – ha detto Sclavi - si è potuti risalire in tempi brevi al presunto autore della rapina. Infatti grazie alla visione incrociata delle immagini, messe a disposizione della polizia locale, gli inquirenti hanno ricostruito tutti i movimenti del ragazzo, dal momento della rapina, alla fuga, al suo rientro a casa, fino all’arresto avvenuto sempre a Tolentino, dove nel frattempo, dopo essersi cambiato, era ritornato. Una reale e valida testimonianza della costruttiva collaborazione tra Istituzioni e forze dell’ordine nel rispetto della legalità e della sicurezza dell’intera comunità tolentinate".

Il 25enne di San Severino nel frattempo è stato rimesso in libertà dal tribunale, dopo la convalida dell’arresto, e per ora dovrà presentarsi due volte alla settimana alla caserma dei carabinieri. I militari conoscevano già i suoi problemi, tanto che diverse volte erano dovuti andare a casa sua, anche pochi giorni prima della rapina in superstrada.