Rapina in casa, due condannati

Accusati di aver fatto irruzione in un appartamento, per rapinare un uomo, sono stati condannati gli appignanesi Alan Giulianelli, 26 anni, ed Elia Buldorini, 24. Per quell’episodio, avvenuto il 21 giugno del 2018, il tribunale ha inflitto loro la pena di due anni e nove mesi di reclusione. I due si erano presentati da un 44enne nella zona di corso Cavour. Quando lui aveva aperto la porta, lo avevano colpito con un oggetto alla testa, poi gli avevano portato via 90 euro e un tablet. Dopo la denuncia, in aula il maceratese aveva confermato le accuse, precisando che a colpirlo alla testa era stato Buldorini. Invece questi, difeso dall’avvocato Gianfranco Borgani, in parte aveva smentito la ricostruzione della vittima: aveva detto che Giulianelli lo aveva invitato ad andare a casa del 44enne, e una volta arrivati aveva visto il suo amico colpire l’altro con la porta. Buldorini aveva negato di essere entrato in casa, e aveva tentato di prendere le distanze dall’accaduto, scaricando tutte le responsabilità su Giulianelli. Ieri per loro si è chiuso il processo. Il pubblico ministero Enrico Riccioni ha chiesto la condanna per entrambi a sei anni e tre mesi di reclusione. Gli avvocati Borgani, Jacopo Allegri e Renzo Merlini (sostituito dalla collega Cristina Tognetti) hanno ridimensionato la vicenda e le responsabilità dei due. E alla fine il collegio ha inflitto agli appignanesi la condanna a due anni e nove mesi di reclusione. I difensori valuteranno l’appello.