Rapina in gioielleria, una condanna

Per una rapina in gioielleria, è stato condannato a un anno di reclusione Marco Luconi, 50enne di Tolentino. Assolto invece Giulio Salustri, 65enne della provincia di Rieti.

I due erano finiti sotto accusa per un episodio avvenuto l’8 giugno 2019, nella gioielleria "Il Gioiello" in via della Pace a Tolentino. Quella mattina il proprietario della gioielleria, Stefano Gazzellini, stava aprendo il negozio, intorno alle 9.15, quando due uomini dal volto semicoperto si erano introdotti all’interno, prima uno poi l’altro. Il primo che era entrato gli aveva puntato la pistola per minacciarlo, dicendogli di aprire la cassaforte e obbligandolo a stare con la testa bassa perché non potesse guardarlo in facciao. Il titolare, spaventato, gli aveva consegnato le chiavi della cassaforte. I due malviventi l’avevano aperta e l’avevano letteralmente svaligiata, portando via, secondo quanto riferito poi dal gioielliere, tra i sette e i dieci rotoli di gioielli e monili in oro. Poi i due rapinatori, per assicurarsi di avere il tempo di scappare, gli avevano legato i polsi e a quel punto erano scappati via. Il valore della refurtiva era di notevole consistenza: intorno ai 25mila euro. La merce, peraltro, non era neanche assicurata.

Solo dopo, quando i malviventi si erano allontnati dal negozio, il gioiellerie era riuscito a liberarsi e a chiamare i carabinieri, che erano subito intervenuti. Immediatamente erano partite le indagini da parte dei militari della Compagnia di Tolentino e del Nucleo operativo e radiomobile per risalire all’identità dei due. E sotto accusa erano finiti Marco Luconi, al quale i carabinieri erano risaliti grazie alla targa dell’auto, e Giulio Salustri, il cui nome era stato fatto proprio da Luconi. Ma la chiamata in causa del tolentinate non è stata suffragata da altri riscontri nel corso del processo.

Ieri la sentenza del collegio dei giudici del tribunale di Macerata. A Luconi, in continuazione con la condanna a sei anni per un’altra rapina messa a segno alle poste di Piediripa nel dicembre del 2019, è stata inflitta la pena di un anno di reclusione e 200 euro di multa, mentre Salustri è stato assolto "per non aver commesso il fatto". Il 50enne di Tolentino era difeso dall’avvocato Matteo Luconi, mentre Salustri dall’avvocato Daniela Brunco del foro di Roma. Il pubblico ministero Vincenzo Carusi aveva chiesto la condanna a otto anni per Luconi e a sei anni per Salustri.

Chiara Marinelli