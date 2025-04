Rapina in hotel di notte: 48enne patteggia tre anni

Fa irruzione in un hotel in pieno centro a Civitanova nel cuore della notte e pretende il rimborso di un pernottamento di cui non aveva, a suo dire, usufruito. Poi si scatena la violenza. L’uomo strappa il registratore di cassa e aggredisce la persona che in quel momento si trovava alla reception della struttura alberghiera, spintonandola e sferrandogli un pugno in volto. Per tutto questo ha patteggiato tre anni e nove mesi Fulvio Boccaccini, 48 anni. L’uomo è finito sotto accusa per il reato di rapina.

I fatti che gli vengono contestati erano avvenuti all’hotel Palace di Civitanova, nei dintorni della stazione ferroviaria, in pieno centro, il 9 novembre scorso. Erano circa le due e un quarto di notte.

Secondo l’accusa, l’uomo, dopo essersi presentato all’hotel Palace, pretendendo il rimborso del pernottamento di una notte di cui diceva di non aver usufruito, aveva raggiunto improvvisamente e in maniera repentina il posto del portiere, strappandogli la cassa e tentando di aprirla, utilizzando con una piccola chiave che aveva rinvenuto sul posto.

Poi l’uomo si era dato alla fuga, ma era stato raggiunto poco dopo dall’addetto alla reception dell’hotel che aveva cercato di recuperare la cassa, non riuscendovi.

Quindi, ancora secondo l’accusa, il 48enne lo aveva colpito con violenza, spintonandolo e sferrandogli un pugno all’altezza dell’orecchio, e poi era scappato verso la ferrovia. Poco dopo era tornato nell’hotel Palace, lanciando addosso al portiere trenta euro e farfugliando qualche parola. Alla fine dell’episodio, secondo l’impianto accusatorio sollevato a carico dell’uomo, il 48enne si era appropriato complessivamente di trecentoquaranta euro (somma di denaro comprensiva dei trenta euro lanciati successivamente al portiere), poi recuperati dall’uomo alla reception, e aveva anche danneggiato i cavi di collegamento con il registratore di cassa.

Sul posto, subito dopo la segnalazione da parte del portiere, erano intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, che avevano individuato e fermato il 48enne.

Ieri mattina in tribunale a Macerata davanti al gup Daniela Bellesi l’uomo, che è difeso dall’avvocato Caterina Ficiarà, ha patteggiato una pena di tre anni e nove mesi, a cui si somma una multa di 1400 euro.