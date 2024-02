Rapina la cassiera, ma la fuga dura poco

Con un escamotage, si era trattenuto vicino alla cassa di un supermercato e aveva rapinato la cassiera. Ma non aveva fatto i conti con i carabinieri di Matelica, che nel giro di qualche ora lo hanno individuato e fermato. Così è finito nei guai un giovane egiziano, residente a Gagliole, impegnato in uno dei cantieri della ricostruzione post terremoto nell’area del cratere.

Giovedì pomeriggio il ragazzo si è presentato al supermercato Tigre in viale Martiri della Libertà, a Matelica. Ha comprato un prodotto da pochi soldi e poi, dopo averlo pagato, con una scusa si è trattenuto all’interno del negozio nei pressi della cassa. E appena la cassiera ha riaperto il cassetto con i contanti per ricevere il pagamento del cliente successivo, lui si era scagliato contro la donna, le aveva strappato dalle mani i contanti e poi era scappato via di corsa.

Subito il personale del supermercato aveva dato l’allarme e denunciato l’accaduto ai carabinieri, e i militari della stazione di Matelica e della Compagnia di Camerino si sono messi sulle tracce del rapinatore. Per prima cosa sono state esaminate le immagini delle videocamere di sorveglianza, per individuare il soggetto, intanto sono stati istituiti dei posti di blocco per cinturare Matelica e impedire che il rapinatore potesse dileguarsi. L’attività info investigativa messa in atto ha fatto sì che i carabinieri arrivassero a un agriturismo di Gagliole, dove alloggiano temporaneamente alcuni operai di nazionalità egiziana, impegnati nei vari cantieri della ricostruzione. Dall’incrocio tra i dati anagrafici dei residenti con le immagini delle telecamere si è risaliti all’identità del rapinatore, il quale tuttavia non era presente nella sua stanza al momento del controllo. I militari quindi si sono appostati nelle vicinanze e ne hanno atteso il ritorno.

Dopo poco il ragazzo è tornato, è stato bloccato e condotto nella caserma della stazione. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di tutto il contante che avrebbe preso poco prima al supermercato in viale Martiri della Libertà. Così l’uomo è stato denunciato per la rapina, al termine di una indagine lampo brillantemente firmata dai carabinieri di Matelica. Il risultato raggiunto è frutto anche della tempestività dell’intervento dei militari dell’Arma, che ha consentito subito di ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile della rapina.