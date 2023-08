"Rapina la ex dopo la lite". Torna in libertà

di Paola Pagnanelli

Un 43enne di Civitanova è stato arrestato, dopo che i passanti lo avevano visto aggredire e derubare una donna in strada. Ma lui in tribunale si è difeso: "Lei è la mia compagna, e stavo solo cercando di proteggerla". Ora l’uomo è tornato in libertà. L’episodio è avvenuto martedì pomeriggio. Poco prima delle 16, la polizia è stata chiamata in via della Nave da alcuni passanti, che avevano visto un uomo urlare e picchiare alla testa e alla braccia una ragazza, e poi strapparle dalle mani la borsa e andarsene. Grazie alla descrizione, gli agenti del commissariato si sono messi sulle tracce dell’uomo e poco dopo lo hanno individuato e fermato, non lontano da lì. Si trattava di Julian Raul Rogani, 43enne di Civitanova. Per lui, con l’accusa di rapina, sono scattati gli arresti domiciliari. Alla polizia, intanto, la donna aveva spiegato che quello che l’aveva aggredita era il suo compagno, a cui lei aveva comunicato l’intenzione di lasciarlo e di andare via dalla casa di lui, dove aveva abitato per qualche tempo. Ma ieri mattina in tribunale a Macerata, difeso dall’avvocato Pierlorenzo Ariozzi, l’uomo ha respinto ogni accusa e ha dato una versione dei fatti completamente diversa. Rispondendo alle domande del pubblico ministero Stefano Lanari, il civitanovese ha spiegato che la sua compagna, che vive con lui, ha problemi di droga per i quali lui le aveva pagato una costosa clinica all’estero, con l’obiettivo di disintossicarla. La ragazza dovrebbe ora prendere dei farmaci, che però lei avrebbe rifiutato. Così in casa sarebbe nata una discussione, al termine della quale lei se ne sarebbe andata. Preoccupato per quello che avrebbe potuto fare la compagna, Rogani l’avrebbe seguita, avrebbero litigato ancora, lui le avrebbe chiesto di tornare a casa e poi le avrebbe preso la borsa. Sarebbe poi andato in banca, ma solo per controllare che lei non avesse già fatto dei prelievi dal conto corrente, sul quale lui è l’unico a versare delle somme visto che è l’unico della coppia a lavorare. Non avrebbe prelevato un euro, in quella occasione, e non avrebbe voluto affatto rapinare la compagna, ma solo evitare che lei facesse qualcosa di dannoso per se stessa. Alla fine, il giudice Daniela Bellesi ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione al commissariato, ogni giorno fino al 6 settembre, quando ci sarà il processo per direttissima.