Rapina nella gioielleria in centro. I cinque della banda a processo

Rapina in una gioielleria del centro, in cinque rinviati a giudizio. Sarebbero i componenti della banda che si è messa in azione il 7 aprile 2022 nella gioielleria C&B Pensieri Felici in corso Matteotti. Secondo l’accusa, quel giorno Libero Giordano, 24 anni, di San Severo, insieme ad un complice non identificato, si sarebbe introdotto all’interno del negozio, con il volto travisato da una mascherina e da un cappello. Avrebbe minacciato la commessa, puntandole una pistola, e per non farla gridare le avrebbe messo una fascia sulla bocca, spingendola con forza all’interno del bagno della gioielleria. Subito dopo, puntandole nuovamente l’arma, la avrebbe costretta ad aprire la cassaforte, impossessandosi di numerosi monili: un rotolo di oro misto, un rotolo di argento, un rotolo di pietre e un rotolo di catenine in acciaio. Un bottino di diverse migliaia di euro.

La commessa si era sentita male subito dopo la rapina per lo choc ed era finita all’ospedale. Sul posto erano subito arrivati i carabinieri, che avevano avviato le ricerche e le indagini per identificare i malviventi che si erano messi in azione. Secondo l’accusa, al colpo avevano avuto dei ruoli specifici e distinti anche Ivano Silvestri, 38 anni, di Lucera, che avrebbe programmato e organizzato il colpo in gioielleria insieme agli altri membri della banda, effettuando un sopralluogo il giorno prima. Gianni Ranieri, 34enne di Foggia, ancora secondo l’accusa, avrebbe fatto da palo.

Pierluigi Tetta, 40enne di Foggia, avrebbe organizzato il colpo, effettuando un sopralluogo il giorno prima e anche uno poco prima, e avrebbe prelevato i due autori materiali della rapina subito dopo la loro fuga. Anche Domenico Antonio Azzarone, infine, 23enne di Termoli, avrebbe pure lui svolto un sopralluogo il giorno prima nei pressi della gioielleria presa di mira. Ieri davanti al gup Daniela Bellesi del tribunale di Macerata i cinque uomini sono stati rinviati a giudizio. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Simone Santoro, Giuseppe Caruana e Irene De Simio. Il processo si aprirà il 25 ottobre.

Chiara Marinelli