Rapina nell’autogrill: condannato a tre anni

Accusato della rapina in autogrill a Tolentino, è stato condannato a tre anni di reclusione il 25enne di San Severino Antonio Scinti Roger. Il ragazzo al momento è ai domiciliari in comunità, dove rimarrà per scontare la pena. Il fatto era successo alle 13 del 14 gennaio. Quella domenica, una persona con il volto coperto da un passamontagna e una pistola in mano era entrato nel bar dell’autogrill tra le uscite di Tolentino Sud e Tolentino Ovest della superstrada. Puntando l’arma contro la commessa, l’aveva costretta a consegnare soldi e gratta e vinci. Poi era fuggito con 1.300 euro in contanti e biglietti della lotteria istantanea per un valore di circa 4mila euro.

Subito era partito l’allarme per quanto avvenuto e i carabinieri si erano messi sulle tracce del rapinatore. I militari sapevano che a casa sua, dopo Natale, c’erano stati dei problemi: il 25enne faceva uso di sostanze stupefacenti e c’erano stati dei litigi piuttosto accesi in famiglia, tanto che erano dovute intervenire le pattuglie. Grazie anche a una segnalazione, i carabinieri di San Severino e Tolentino avevano dunque iniziato subito a cercare il 25enne, che poche ore dopo la rapina era stato intercettato, sempre in superstrada ma diretto verso la costa. I militari avevano poi recuperato in casa del giovane parte dei soldi, i tagliandi della lotteria tutti già grattati, il passamontagna e gli abiti che erano stati filmati dalle telecamere nell’autogrill addosso al rapinatore, e anche la pistola, un’arma giocattolo a cui era stato tolto il tappo rosso. Ieri dunque per il ragazzo si è tenuta l’udienza preliminare in tribunale a Macerata. Davanti al giudice Giovanni Manzoni, gli avvocati Nicola Piccinini e Giuseppe Bommarito hanno chiesto il processo con il rito abbreviato.

Il pubblico ministero Stefania Ciccioli ha chiesto la condanna a quattro anni di reclusione, mettendo in luce la gravità della rapina commessa. Il giudice invece ha imposto la pena di tre anni al ragazzo. I difensori comunque ora potranno fare appello contro la sentenza di primo grado. Il settempedano in un primo momento, dopo la convalida dell’arresto, era stato scarcerato con l’obbligo di firma, poi era stato riportato in carcere a Montacuto, dopo che il tribunale del riesame aveva accolto il ricorso della procura. Ora si trova agli arresti domiciliari in una comunità fuori provincia, dove rimarrà per scontare la pena e, si spera, per superare il problema legato agli stupefacenti.