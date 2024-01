Rapina una donna a spasso nel parco: arrestato 35enne

Sarebbe stato un italiano di 35 anni - residente nell’Anconetano – l’autore della rapina avvenuta il 3 novembre nel parco Europa di Porto Recanati, quando una mamma col passeggino era stata costretta a consegnare i pochi soldi che aveva con sé a un uomo armato di coltello. A individuarlo sono stati i carabinieri della caserma di Porto Recanati (guidati dal luogotenente Vito De Giorgi), al termine di una lunga e articolata indagine, coordinata dalla Procura di Macerata. Tant’è che martedì pomeriggio i militari dell’Arma gli hanno presentato il conto, notificando al 35enne un provvedimento di custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata. Gli accertamenti dei carabinieri erano partiti il giorno stesso, appena dopo la denuncia che aveva presentato la donna, di origini marocchine.

Lei aveva, infatti, riferito agli inquirenti che verso sera, mentre si trovava nel parco Europa insieme al proprio bimbo, era stata avvicinata da uno sconosciuto con un coltello in mano. Così il malfattore, brandendole la lama davanti al viso, avrebbe intimato alla donna di consegnargli immediatamente i pochi contanti che aveva dentro alla borsa. E lei intimorita, ma soprattutto preoccupata per l’incolumità del bambino, senza perdere tempo aveva consegnato i suoi pochi averi. Subito dopo il balordo se l’era data a gamba, e perciò la donna era riuscita a chiamare in suo aiuto i militari.

A quel punto i carabinieri hanno voluto far luce sulla vicenda, analizzando i filmati di videosorveglianza pubblica in zona e raccogliendo anche alcune testimonianze. Tutti elementi utili che in breve avrebbero permesso di ricostruire l’identikit del rapinatore. E in particolare, a inchiodare il balordo, è stato un vistoso tatuaggio sul braccio, notato appunto dalla donna durante il fatto. Il 35enne, che al momento si trova già in carcere per aver commesso altre rapine, dovrà adesso rispondere pure di quest’ultimo reato, davanti all’autorità giudiziaria.