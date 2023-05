Rapina una donna in centro, arrestato 31enne

Rapina una donna in pieno centro, poi tenta la fuga ma viene arrestato poco dopo dai carabinieri. Scene da panico ieri mattina nel borgo marinaro dove, intorno alle 13, un trentunenne italiano, residente in provincia di Fermo (T. A. le sue iniziali), con coltello in mano ha minacciato una 56enne civitanovese e le ha poi rubato borsa e cellulare. Sulla base della ricostruzione effettuata dai carabinieri la donna era appena uscita dal lavoro e si stava dirigendo verso la sua macchina, lasciata parcheggiata in via Conchiglia, per salire a bordo e rientrare a casa. Il giovane l’ha seguita e si è infilato velocemente nell’auto dalla parte del passeggero, poi le ha mostrato il coltello intimandole di consegnare tutto quanto aveva di valore.

Lei, terrorizzata, è scesa giù dal veicolo e ha cominciato urlare e poi a correre per allontanarsi e mettersi in salvo. Lui, a quel punto, ha afferrato la borsa e il cellulare e si è dato alla fuga. Una scena avvenuta sotto gli occhi di parecchi passanti, in un orario di punta e nel cuore del borgo marinaro, tra via Conchiglia e via Trento, dove il trentunenne è stato acciuffato nel giro di pochi minuti da una pattuglia dei carabinieri e con l’aiuto di un giovane che non si è girato dall’altra parte ma ha dato una mano nelle pronte ricerche. Un arresto lampo, effettuato anche grazie al fatto che la vittima ha subito allertato il 112. I militari l’hanno raggiunta e grazie alla descrizione che la donna ha fornito del suo aggressore, e all’identikit ricavato dai racconti di chi aveva assistito alla scena, i carabinieri hanno potuto pattugliare la zona con elementi sufficienti a catturare l’uomo che nel frattempo, braccato, mentre cercava di scappare aveva urtato e gettato a terra le persone incrociate lungo il suo percorso.

Da lì a poco i carabinieri lo hanno intercettato e inseguito lungo via Nave, fino a riuscire a bloccarlo in via Trento. Aveva ancora addosso la refurtiva che gli è stata sequestrata insieme al coltello usato per minacciare la 56enne. E’ stata portato in caserma e identificato e per lui è scattato l’arresto. Dovrà rispondere del reato di rapina aggravata dalla minaccia con l’arma.