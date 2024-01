Rapina una mamma a passeggio col figlioletto: incastrato da un tatuaggio

Porto Recanati, 24 gennaio 2024 – E’ stato inguaiato da un vistoso tatuaggio che ha su un braccio l’uomo che nel novembre scorso aveva rapinato in un parco una mamma a passeggio con il figlioletto. Si tratta di un 35enne residente nell’Anconetano, accusato di rapina aggravata, a cui è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere: l’uomo era già in prigione per altre rapine.

I fatti risalgono al 3 novembre scorso: un uomo, armato di coltello, aveva minacciato una giovane mamma a passeggio con il figlioletto in un parco, puntandole l’arma al viso. Il rapinatore si era fatto consegnare i contanti dalla donna, poi era sparito.

Grazie alla videosorveglianza, alla descrizione fornita dalla vittima e ad alcune testimonianza, i carabinieri sono risaliti al 35enne. A incastrarlo anche un vistoso tatuaggio sul braccio, dettagliatamente descritto ai carabinieri dalla mamma rapinata.