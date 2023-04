Rapinato al distributore Denunciati due moldavi

di Paola Pagnanelli

Bande di ladri, spacciatori e rapinatori nel mirino dei carabinieri, che nei giorni scorsi hanno controllato un po’ tutto il territorio provinciale. Ad Appignano è stato denunciato un ragazzo, sorpreso a cedere uno spinello a un altro giovane del posto. Il 16 marzo, sono stati denunciati tre albanesi residenti nel Pescarese, ritenuti gli autori di un furto commesso in città e a Belforte un anno fa. Nel primo caso, il 30 aprile i ladri avevano rubato dalla casa di una donna gioielli per 4mila euro, e pochi giorni prima da un altro appartamento abitato da una donna avevano sottratto contanti e oggetti in oro per 4mila euro. Le indagini dei carabinieri della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile hanno permesso di rintracciare i responsabili. Nel corso dei controlli su strada del 17 marzo, quattro italiani sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, le patenti sono state ritirate e le auto sequestrate. Dopo la rapina del 18 marzo, ai danni di un moldavo al distributore di benzina di via Pancalducci, sono stati denunciati due connazionali del ragazzo: lo avrebbero aggredito e gli avrebbero preso 1.600 euro. La vittima ha avuto la prognosi di un mese per le lesioni riportate. Un finto furto di ciclomotore è stato scoperto dai carabinieri di Cingoli il 20 marzo. Un cingolano aveva denunciato la sottrazione del motorino di un familiare convivente, ma lo scooter è stato poi trovato nel garage di un filottranese. I due sono stati denunciati per simulazione di reato e furto. Il 23 marzo i carabinieri di Monte San Giusto hanno denunciato un italiano, evaso dagli arresti domiciliari. Il 29 marzo invece 20 pattuglie hanno messo in campo un servizio ad ampio raggio a Macerata e nei Comuni vicini, anche con l’ausilio dei cani antidroga da Pesaro. Sono stati passati al setaccio 93 obiettivi sensibili, parchi e locali pubblici, e controllate le strade principali. Sono stati fermati 100 mezzi e identificate 130 persone, con due denunce e otto multe per violazioni al codice della strada, due patenti ritirate e un’auto sequestrata. A Montefano, un campano è stato denunciato poiché era rimasto in paese nonostante avesse il foglio di via per tre anni. Grazie ai controlli sulle strade, una 23enne trovata con un tasso etilico di 1,28 è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, mentre un’altra è stata sanzionata, con un tasso etilico di 0,71. Tra le operazioni messe in atto nei giorni scorsi, anche l’arresto del camionista treiese accusato di stalking alla ex compagna, di cui abbiamo riferito nei giorni scorsi.