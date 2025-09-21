"Rapinato con un coltello". Ma era tutto inventato

Chiama i carabinieri e denuncia di essere stato vittima di un tentativo di rapina, ma l’intera vicenda si rivela una messinscena. E finisce lui stesso denunciato per simulazione di reato e procurato allarme. È successo l’altra notte a Camerino. Protagonista un 31enne di origine afghana, che vive e lavora in proprio nella città ducale. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione, il giovane ha raccontato di aver subito un’aggressione a scopo di rapina. "Stavo tornando a casa a piedi da lavoro – ha raccontato – quando mi si è avvicinata un’utilitaria. Un uomo è sceso dall’auto, mi ha puntato il coltello alla gola chiedendomi l’incasso della giornata". Dopodiché ha chiamato il 112 quando era ancora sul posto e la pattuglia è arrivata pochi minuti dopo. Erano le 2 di notte. I carabinieri si sono attivati subito cercando di trovare qualcosa o qualcuno in zona, ma il racconto dell’afghano ha iniziato subito a scricchiolare. Il giovane infatti, nonostante dicesse di aver subito il tentativo di rapina, aveva ancora con sé il cellulare, con cui aveva chiamato i militari, oltre al portafoglio in tasca e una catenina d’oro al collo. Sembrava strano, quindi, che chi gli aveva puntato il coltello alla gola, avesse chiesto solo l’incasso.

Le indagini, avviate immediatamente, hanno permesso di accertare che i fatti riferiti non erano mai avvenuti. Determinanti le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza, con le quali si vede che l’afghano, quella sera, in quei minuti era da solo. Nessuna traccia dell’utilitaria nè del rapinatore. L’aggressione in pratica non c’era mai stata. Nell’immediato i carabinieri non avevano trovato niente, ma l’indomani avevano accertato come erano andate le cose. Ignoti i motivi per cui il 31enne si sia inventato l’episodio. Fatto sta che la falsa denuncia fatta ai militari gli ha comportato conseguenze penali: è denunciato alla procura per simulazione di reato e procurato allarme. Senza considerare l’inutile impiego di forze e risorse dell’Arma, che sarebbero potute essere destinate ad altre attività di controllo del territorio.

Lucia Gentili