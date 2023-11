Rapinato del prezioso orologio mentre passeggia nel parco

Rapinato di un orologio di grande valore mentre passeggia nella zona del parco Cecchetti, sotto choc dopo l’aggressione. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13.30. L’uomo, che è di Civitanova, è stato avvicinato e poi assalito da un tizio che è riuscito a sfilargli via l’orologio dal polso, nonostante questo fosse coperto da un capo a maniche lunghe, il che fa pensare che il balordo possa averlo seguito o che comunque abbia agito a colpo sicuro. Sull’episodio sta portando avanti le indagini il commissariato di Civitanova e sono state acquisite le registrazioni delle telecamere della videosorveglianza che sono installate all’interno del giardino della ex Cecchetti, ma non è detto che abbiano sicuramente ripreso le fasi della rapina perché ci sono dei punti ciechi. La vittima, dopo aver subito l’aggressione, è rimasta in stato di choc ed è rientrata a casa per poi rivolgersi, successivamente, alla polizia. Acquisito il racconto dell’accaduto una volante si è portata nell’area del parco Cecchetti, con l’obiettivo di cercare qualche elemento, magari testimonianze, utile alle indagini e alla identificazione del rapinatore che si è subito dileguato con il prezioso bottino facendo perdere le sue tracce.