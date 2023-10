Il rapinatore con le ciabatte “aveva il coltello in mano, ho preso il polso e l’ho bloccato”

Piediripa (Macerata), 27 ottobre 2023 – «Ho visto che aveva un coltello, ma non ho avuto paura. Non per spavalderia, ma in quei momenti non hai tempo di pensare, o agisci tu, o lo fa lui". Il corridoniano Claudio Frattani, titolare della pizzeria "Il borgo antico" a Piediripa, racconta così la tentata rapina subita martedì sera dal maceratese Alessandro Zecchini. Per Frattani si tratta del secondo episodio, una cosa analoga gli capitò l’anno scorso.

Frattani, come è andata martedì sera?

"Erano rimaste due coppie. Io ero in cucina, ma poco prima delle 23 ho visto dalle telecamere che entrava un uomo con il casco e una sciarpa sul viso, per coprirlo. Sono uscito, e lui è venuto avanti verso di me. Nella mano destra aveva un coltello con una lama di 10-12 centimetri, a serramanico".

Cosa le ha detto?

"Ha parlato poco: “Dammi tutti i soldi che c’hai nel registratore di cassa“. Io gli ho riposto: “Che ti do? Ti faccio vedere io“ e gli ho preso il polso della mano con il coltello. Quasi non l’ho fatto finire di parlare".

Non ha avuto paura?

"Non hai tempo di pensare. È successo tutto al massimo in due minuti, e se non reagisci tu lo fa lui. Però quando gli ho alzato il braccio con il coltello, i clienti che erano qui lo hanno visto e sono corsi fuori, lasciando gli sgabelli in mezzo. Io continuavo a spingerlo verso la porta e lui è inciampato sugli sgabelli. Allora l’ho rialzato e l’ho spinto ancora verso la porta. Lui si è perso una delle ciabatte da mare che portava e fuori dal locale è caduto lungo a terra, con la testa quasi sulla strada".

E a quel punto?

"Gli ho bloccato il polso e ho voluto vedere chi fosse, ho tolto la sciarpa che aveva sul viso. Ma non l’ho riconosciuto, sebbene fosse venuto da me non troppo tempo fa. Si è diretto verso la sua auto, davanti al negozio di alimentari. Mi ha chiesto di ridargli la ciabatta, gliela ho tirata. Quando è risalito in auto, ho visto che sulla targa aveva messo un asciugamano, e allora l’ho tolto. Così ho visto il numero e l’ho potuto dire alla polizia".

Le è sembrato pericoloso quando era nella sua pizzeria?

"Quando è caduto non ha reagito, non ha fatto niente. Però era uscito di casa con un coltello e uno o più asciugamani per nascondere la targa, e so che non si è fermato subito quando ha visto la polizia. Era partito da casa con questa idea".

Dopo Piediripa, Zecchini ha tentato di rapinare il bar dell’autogrill in superstrada, ed è stato messo in fuga anche lì; in un negozio di kebab a Civitanova invece ha preso 150 euro. Inseguito e raggiunto dalle Volanti di Civitanova e Macerata, è stato infine bloccato e arrestato.