Rapinatore incastrato dalle impronte digitali

Perde al gioco e dà in escandescenze nella sala scommesse. Alla fine ruba i soldi nel registratore di cassa e scappa. Ma è stato identificato dalla polizia grazie alla impronte digitali sulle schedine.

La sera del 10 maggio scorso, un ragazzo si era recato in un centro scommesse a Civitanova, con l’intenzione di effettuare alcune giocate per le partite di calcio che si stavano disputando quella sera. Ma dopo aver fallito le proprie puntate, aveva perso la ragione e aveva cominciato a dare in escandescenza all’interno del locale. Ritenendo di aver perso ingiustamente i soldi, l’uomo aveva cominciato a reclamare il denaro investito che la cassiera, ovviamente, gli aveva negato. Non riuscendo a riottenere i soldi spesi, il cliente aveva preso a spinte la dipendente e si era appropriato del contenuto del registratore di cassa, scappando poi con quasi mille euro di incasso.

Sul posto erano intervenuti gli agenti del commissariato di polizia che, dopo aver raccolto le prime informazioni, si erano messi alla ricerca del rapinatore, che però era riuscito a far perdere le tracce. Dalle immagini di videosorveglianza, che avevano ripreso l’accaduto, non si riusciva a identificare il viso e a risalire all’identità del bandito. Durante il sopralluogo però gli agenti avevano rinvenuto le schedine giocate dal ragazzo e le hanno affidate ai poliziotti della scientifica. Così, nelle settimana successive, i risultati degli accertamenti hanno restituito l’identità del rapinatore: un ventenne di origini senegalesi, senza precedenti penali e arrivato in Italia dal 2024. Ora il ragazzo è stato denunciato per rapina.

Chiara Marinelli