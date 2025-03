Rapinatori armati, telecamere al setaccio

Vestiti di nero e con il volto coperto hanno attraversato la strada passando sulle strisce pedonali, hanno raggiunto il parco di fronte al supermercato e passando per un terreno hanno raggiunto via Enrico il Navigatore. Dopo la rapina dell’altra sera al supermercato Conad City di via Vasco De Gama, gli agenti del commissariato di polizia stanno acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, e quelle e di alcune villette che si trovano lungo quella via per ricostruire la fuga dei due malviventi, uno dei quali armato di pistola, con la quale ha minacciato un cassiere 23enne, facendosi consegnare l’incasso dell’intera giornata. Ci sono due telecamere di videosorveglianza che puntano sulla strada.

Nella prima mattinata di ieri la polizia scientifica ha svolto un sopralluogo all’interno del supermercato Conad City e continuano da parte degli agenti di polizia, guidati dal commissario capo Riccardo Zenobi, le ricerche dei due malviventi, che si sono messi in azione nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle 19.15, poco prima della chiusura del supermercato. Uno dei due avrebbe parlato con accento civitanovese, secondo alcune testimonianze. Ma sono dettagli sui quali sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso. Come è pure da chiarire se in mano uno dei rapinatori avesse una pistola vera oppure no. Al momento, comunque, l’arma non è stata rinvenuta.

Già dall’altra sera, subito dopo la rapina nel supermercato – durata appena un minuto e avvenuta sotto gli occhi anche di qualche cliente – gli agenti del commissariato si sono messi alla ricerca dei filmati di videosorveglianza registrati dalle telecamere private e di tutte le possibili tracce dei malviventi. Le telecamere potrebbero avere immortalato elementi utili a ricostruire la fuga dei due malviventi che, dopo essere usciti di corsa dal supermercato con il bottino e dopo aver attraversato la strada, sono passati attraverso un terreno, che non è recintato, e sono saliti sulla strada parallela sopra il supermercato, che è via Enrico il Navigatore.

Il titolare del supermercato ha riferito di aver chiesto da tempo l’installazione di telecamere comunali specifiche in quella zona, alla luce dei cinque furti sbiti nell’ultimo anno e mezzo. Il bottino della rapina dell’altra sera non è stato ancora quantificato.

Chiara Marinelli