Rapinò l’orologeria Gironella a Villa Potenza: 42enne in carcere

Con tre anni di condanna da scontare, dopo una rapina violenta a Villa Potenza, ieri mattina è stato portato nel carcere di Fermo Marco Fiorello, settempedano 42enne residente a Macerata. Il fatto era avvenuto nel tardo pomeriggio del 3 aprile 2018. L’uomo, con cappellino e occhiali da sole a coprire il volto, era entrato nell’orologeria Gironella chiedendo di vedere alcuni articoli per un regalo importante. All’improvviso però aveva estratto un coltello, e minacciando la commerciante le aveva chiesto le chiavi della cassaforte. Dato che lei non le aveva, l’aveva afferrata per i capelli e trascinata nel retrobottega, le aveva bloccato i polsi con le fascette da elettricista e le aveva messo il nastro adesivo sulla bocca. Poi era tornato nel negozio e si era preso i 150 euro che erano nel registratore di cassa, alcuni gioielli e 25 orologi, del valore di circa 200 euro ognuno. Con quel bottino era scappato via.

Sotto choc, la commerciante era riuscita a liberare la bocca e aveva chiesto aiuto, e sul posto erano arrivati gli agenti della Volante e della Squadra mobile, che avevano liberato la commerciante e sequestrato le fascette e il coltello usato per minacciarla. Grazie al racconto della donna, a una testimonianza e alle immagini delle telecamere interne, la polizia era arrivata a individuare Fiorello, che a febbraio dell’anno successivo trascorse un periodo agli arresti domiciliari in seguito alla conclusione delle indagini su quella rapina. In primo grado, in tribunale a Macerata era stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione. La pena era stata poi confermata in appello e nei giorni scorsi è diventata definitiva. Dato che l’uomo deve ancora scontare tre anni e 18 giorni, ieri mattina gli agenti della Squadra mobile sono andati a prelevarlo e lo hanno accompagnato al carcere di Fermo.

p. p.