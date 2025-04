"Rapporti saldi tra la comunità cinese e la città"

Il console generale della Repubblica popolare cinese a Firenze, Yin Qi, ieri è stato ricevuto in Comune dal sindaco Fabrizio Ciarapica. Ad accompagnarlo c’era Sun Guang, imprenditore e figura storica della comunità cinese locale, nonché presidente dell’associazione Italia/Cina. Un momento autentico di diplomazia e umanità, che ha sancito un nuovo passo nel cammino di collaborazione tra Civitanova e la Cina, nel segno della cooperazione economica, del dialogo culturale e della reciproca valorizzazione. "Sono profondamente onorata di essere oggi a Civitanova, una città accogliente e ricca di opportunità – ha dichiarato il console Yin Qi –. La comunità cinese qui vuole partecipare sempre più attivamente allo sviluppo economico e all’integrazione sociale. È nostro desiderio costruire un rapporto saldo, basato sulla fiducia e sulla conoscenza reciproca. Il popolo cinese nutre profondo affetto per l’Italia e gli italiani: dobbiamo rafforzare la nostra amicizia per continuare a creare nuove opportunità per i nostri popoli. Ringrazio il sindaco Ciarapica per l’accoglienza e Sun Guang, uno dei primi connazionali a stabilirsi qui, oggi simbolo di integrazione tra la comunità cinese e l’amministrazione".

Il sindaco ha accolto con calore l’iniziativa diplomatica: "Ringrazio il console per le sue parole e per il significato di questa visita. Civitanova continuerà a essere una città aperta, accogliente e pronta alla collaborazione internazionale". L’incontro si è concluso con un reciproco scambio di doni e un doppio invito: il console ha espresso il desiderio di tornare e il sindaco sarà ospite del consolato a Firenze.