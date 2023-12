Rapporto tra uomo e mare: altro murale al porto

Dopo il murale alla scuola don Bosco, completato anche un nuovo disegno nell’area del parcheggio Ex Anconetani. L’opera, che si inserisce nel progetto ‘Vedo a colori’ ideato diversi anni fa dallo street artist civitanovese Giulio Vesprini, è stata realizzata dall’artista sardo Andrea Casciu, proveniente da Oristano. Ai lati sono raffigurate due imbarcazioni, mentre al centro campeggia la figura di un uomo con la barba: "È stata rappresentata – spiega Giulio Vesprini - la navigazione del passato e quella presente, mentre l’uomo con la barba riprende la storia de ‘Il vecchio e il mare’, di Ernest Hemingway. C’è dunque il rapporto tra l’uomo e il mare, ma anche un richiamo alle vecchie lancette e alle moderne imbarcazioni". Nella stessa zona portuale, sono già presenti altri murales (sempre nell’ambito di ‘Vedo a colori’, ndr) che riprendono i temi marinari: il primo, nel retro della struttura che ospita il Mercato ittico comunale, è stato dedicato alle lancette, mentre il secondo, qualche metro più a nord, è un omaggio ai maestri d’ascia. "Con quest’ultimo disegno – aggiunge Vesprini - chiudiamo la trilogia dedicata alle imbarcazioni e ai mastri d’ascia civitanovesi".

Intanto, si sono conclusi i lavori alla scuola Don Bosco, in via Saragat. In questo caso, l’autore è Olivier Jacobs, in arte "Resto", classe 1981, proveniente da Ghent. "Questo murale – dichiara poi Vesprini - rappresenta il tema della mobilità sostenibile, un invito ad usare la bicicletta. È un disegno allegro, fresco, e poi c’è la natura, con piante e fiori. ‘Vedo a colori’, già prima del Covid, ha iniziato a lavorare con le scuole, perché in questo modo la street art non si ferma al semplice disegno, ma diventa un momento didattico che attraverso i muri parla alle nuove generazioni. Per questo, abbiamo coinvolto insegnanti, dirigenti e alunni".

Jacobs è il secondo artista della città belga ad esprimersi a Civitanova: lo scorso marzo, infatti, fu Rick Molyneux a colorare il sottopasso Esso, con il suo ‘Deep blue’. "Con Ghent – afferma – si sta creando una sorta di gemellaggio artistico".

