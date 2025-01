Rappresentanti sindacali, assemblee prima del voto

Dal 14 al 16 aprile 38mila lavoratori pubblici marchigiani andranno al voto per eleggere i rappresentanti sindacali. Dall’8 gennaio si terranno assemblee per coinvolgere i lavoratori nella preparazione delle liste per avere la massima rappresentanza di tutte le professionalità all’interno dei luoghi pubblici. Nel 2022 votò circa l’80% degli aventi diritto. Obiettivo della Cisl è mantenere un’elevata partecipazione al voto per coinvolgere i lavoratori nell’elezione di coloro che dovranno elaborare i contratti in ogni ente. Particolarmente coinvolti saranno gli oltre 7mila iscritti della Cisl Fp Marche: tra le azioni che saranno condivise c’è la richiesta del rapido avvio nel servizio sanitario regionale di un confronto con i sindacati sugli atti di organizzazione. Al centro dell’azione sindacale il tema delle dotazioni organiche e assunzioni di infermieri, Oss e operatori tecnici, oltre che la definizione dei percorsi di stabilizzazione per il superamento del precariato. Proseguirà l’azione della Cisl Fp per il rinnovo del contratto collettivo Sanità e funzioni locali, con l’illustrazione e l’attuazione in ogni realtà dei recenti contenuti del nuovo Ccnl funzioni centrali. L’obiettivo è il confronto con le parti datoriali per la definizione di contratti aziendali in grado di valorizzare il lavoro quotidiano.