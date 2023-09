Raspelli, Mazzoli e Casadei per inebriarsi di ’Fumi Cotti’

Oggi il critico gastronomico Edoardo Raspelli di pomeriggio e Marco Mazzoli dello "Zoo di 105" (vincitore dell’ultima edizione dell’"Isola dei Famosi") per un dj set con Martin Klein e Walter Fargetta di sera. Domani la popular folk orchestra di Mirko Casadei. E, oltre agli ospiti, tante attività per tutta la famiglia. È la due giorni de "I Fumi Cotti", a Ripe San Ginesio, che dà ufficialmente il via al festival "Colline da ri-scoprire. Un viaggio tra cultura, cibo e natura" finanziato da Atim Regione Marche nell’ambito del progetto di rilancio dei Comuni del cratere.

Oggi, alle 16.30 in largo della Repubblica, arriva il giornalista, scrittore, critico gastronomico e conduttore televisivo Raspelli per l’incontro "Antiche tradizioni e arte contemporanea". Con lui Francesca Buonaccorso, titolare dell’agenzia di eventi RB P.R.E.G.I. e fotomodella (ha vinto la fascia di Miss Senza Trucco al concorso di bellezza Miss La Più Bella del Mondo, a Salsomaggiore Terme qualche anno fa). Autorità ed esperti approfondiranno il legame che unisce la tradizione del vino cotto all’arte; da diversi decenni, in occasione de "I Fumi Cotti", gli artisti traducono le loro opere in etichette da apporre sulle produzioni di vino cotto imbottigliato l’anno successivo. Dalle 19.30 apre lo stand gastronomico, poi turnover di dj e vocalist di Radio 105, con la presenza straordinaria di Mazzoli dello "Zoo di 105". A seguire dj Emiliano Effe.

Domani giornata interamente dedicata alla riscoperta delle antiche tradizioni. Alle 9.30 escursione guidata in e-bike nelle campagne di Ripe, alle 10.30 pigiatura dell’uva dei bambini in piazza Febo Allevi, poi alle 15 "Dal Grappolo al bicchiere - alla scoperta del mistero del vino", attività gratuita per bambini e ragazzi a cura dell’associazione culturale LiberaMente Ripe e rievocazione del procedimento tradizionale di cottura del vino. Nello spazio ex teatrino comunale "Astronomia in tutti i sensi", percorso sensoriale attraverso il sistema solare e lezionelaboratorio a cura di Molisella Lattanzi. Per le vie del centro storico si esibiranno anche gli stornellatori itineranti "Urbanitas". In piazza Vittorio Emanuele II "Il giardino delle bolle". Sempre in piazza, alle 19, gran finale con l’Orchestra Mirko Casadei. Ingresso libero.

Lucia Gentili