Rassegna all’Abbadia "L’olio è il portabandiera della bontà del territorio"

di Paola Pagnanelli

Inaugurata ieri, al Giardino dei principi dell’Abbadia di Fiastra, la 20ª edizione della Rassegna nazionale oli monovarietali. A tagliare il nastro sono stati l’assessore regionale all’agricoltura, Andrea Maria Antonini, il presidente di Amap Marche, Marco Rotoni, e il direttore della Scuola potatura olivo, Giorgio Pannelli.

Dopo il saluto del presidente della Fondazione Giustiniani Bandini, Giuseppe Sposetti, l’assessore Antonini ha ringraziato "l’Amap e il presidente Rotoni per il lavoro che si sta portando avanti: l’Amap ha raccolto il testimone dell’Assam, rilanciandone l’eredità e gestendo gli importanti processi dell’agricoltura, in vista anche della programmazione del Psr". "Bellezza, qualità della vita, prodotti del territorio" sono state le parole chiave proposte da Rotoni: "Diamo il via a questo percorso in stretta sinergia con la Regione. L’olivo disegna le nostre colline e il nostro paesaggio". Da oltre venti anni si formano professionalità preparate per prendersi cura di questa pianta. "Siamo partiti nel 2002" ricordando anche il compianto Antonio Ricci, direttore di Olio e Olivo. Sottolineato il ruolo di cruciale di Barbara Alfei, anima della tutela di questo prodotto: con il sito olimonovarietali.it ha messo in rete la banca dati delle specialità e le analisi del Cnr di Bologna.

Il programma prosegue oggi alle 11, in aula verde, con il gioco a squadre rivolto agli assaggiatori "Indovina la varietà", e alle 15 nel Giardino dei principi con l’evento gratuito (prenotazione obbligatoria alla mail mail [email protected]) "Olio, piacere e salute: un viaggio tra varietà e territori". Sarà possibile una visita naturalistica grazie a Meridiana e Cea, alle 9.30 e alle 15. Alle 17, nel teatro di Urbisaglia ci sarà il convegno "Olio e olivo, risorse per il territorio", con le relazioni di Barbara Alfei su "Biodiversità, identità e terroir", Massimiliano Magli del Cnr Bologna) su "L’evoluzione degli oli monovarietali in 20 anni di Rassegna", e Giorgio Pannelli sul tema "Olivicoltura tra scienza, tradizioni e opinioni".

La mattinata di domani sarà caratterizzata dalla lezione di potatura di riforma curata da Giorgio Pannelli e dalla visita dal Parco di Urbs Salvia con la direttrice Sofia Cingolani, e alle 15 le premiazioni delle "Forbici d’oro".