Rassegna all’Abbadia sugli oli monovarietali

Torna la Rassegna nazionale degli oli monovarietali all’Abbadia di Fiastra. Il taglio del nastro della 20esima edizione sarà oggi alle 11.30, al Giardino dei principi. Presenti Andrea Maria Antonini, assessore all’agricoltura della Regione Marche, Marco Rotoni, presidente di Amap, Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca della Regione, e Giorgio Pannelli, direttore della scuola di potatura dell’olivo. La rassegna organizzata da Amap festeggia il ventennale tornando nella Riserva dell’Abbadia di Fiastra, con un denso calendario fino a domenica dedicato agli oli ottenuti dal 100% della stessa varietà di olivo. Durante la tre giorni sarà possibile visitare la mostra-mercato degli oli monovarietali, dalle 10 alle 19 al Giardino dei principi. Alle 12, nell’Aula verde c’è l’incontro su "Le Marche dell’Extravergine, valorizzazione delle produzioni olivicole regionali", un confronto tra agli attori del settore sulle possibilità di sviluppo dell’olivicoltura. Convegno "Olivo e olio, risorse per il territorio", domani alle 17 in teatro a Urbisaglia. Poi presentazione del Catalogo degli oli monovarietali, la consegna dei riconoscimenti 2023 e le premiazioni del gioco a squadre "Indovina la varietà". Domenica a Urbisaglia, nell’azienda Mari Maurizio, 60 potatori si sfideranno nel 18° Campionato nazionale potatura olivo Forbici d’oro. La manifestazione ha il patrocinio della Regione ed è promossa con Edagricole, Comune di Urbisaglia, Fondazione Giustiniani Bandini, Riserva Abbadia di Fiastra, Meridiana e Cna, Parco archeologico di Urbisaglia e Direzione Musei Marche.