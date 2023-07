Rassegna "Buon’Estate" Oltre mille spettatori

Oltre mille persone hanno partecipato ai sei appuntamenti, in programma la scorsa settimana a Palazzo Buoanccorsi, nell’ambito della rassegna di arti performative "Buon’Estate", organizzata dal Comune insieme all’Amat, con il contributo della Regione Marche e del MiC e in collaborazione con l’associazione Lagrù. "Vivere il museo, sedimentare le esperienze e cambiare la visione di un luogo che vorremmo far diventare sempre più centro di ricerca e sperimentazione; con Buon’Estate, Macerata ha saputo volgere lo sguardo a una novità come il festival di arti performative che poche città, a livello nazionale, promuovono – ha commentato l’assessore Katiuscia Cassetta -. Contaminarsi tra arti e territori, arricchirsi delle migliori esperienze nazionali e regionali e vivere la cultura come valore universale che parte dai piccoli fino ad arrivare ai più grandi. Così abbiamo vissuto insieme all’Amat e alle compagnie che abbiamo accolto una settimana ricca di vivacità, originalità e qualità degli appuntamenti. Torneremo il prossimo anno con ulteriori proposte e con l’obiettivo di valorizzare il museo come luogo sempre aperto a nuove sperimentazioni".

Palazzo Buonaccorsi ha ospitato, il 2 luglio, Satiri di Virgilio Sieni, coreografo tra i più apprezzati della scena italiana. Grazie alla danza affidata a Jari Boldrini e Maurizio Giunti e alle musiche composte ed eseguite dal vivo al violoncello da Naomi Berrill, lo spettacolo ha offerta al pubblico una performance itinerante. Il 3 luglio, Ginevra Di Marco e Franco Arminio, accompagnati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, hanno portato a Palazzo Buonaccorsi lo spettacolo di canti, poesia popolazione, canzoni d’autore e momenti intimisti e di festa È stato un tempo il mondo. Il 4 luglio – in collaborazione con l’associazione Acusmatiq Matme e il Festival Torpedine dalla rassegna di Nuova Musica – è andata in scena Player Circus, innovativa performance di sei esibizioni di otto minuti ciascuna, conclusa da una jam collettiva di tutti i partecipanti. Il 5 luglio è stata la volta di un viaggio nella Roma antica insieme a Cesare Catà, Pamela Olivieri, Rebecca Liberati e Simona Ripari con Honourable men. Letture sceniche, musiche dal vivo e uno storytelling originale, accompagnati dalle musiche di Maurizio Serafini, si sono alternati intessendo il filo del racconto sul copione shakespeariano del Giulio Cesare. Rassegna nella rassegna, il 7 e 8 luglio, a cura di Lagrù, è andato in scena "Il cortile delle storie – I teatri del mondo alla ribalta", teatro per l’infanzia con quattro appuntamenti.