Rassegna corale e melodie per la pace

"Corridonia sempre più città attenta alla crescita culturale, attraverso proposte musicali diversificate e rivolte a un pubblico eterogeneo". Lo afferma Massimo Cesca, assessore alla Cultura e al Turismo di Corridonia, che coglie anche l’occasione per rendere noti i tanti appuntamenti di musica che si svolgono in questi giorni, e andranno avanti fino al primo gennaio. Dopo il successo per lo spettacolo "Bruce Springsteen - Un’avventura americana", stasera (alle 21.30) nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro Paolo e Donato ecco la "Rassegna Corale" di canti natalizi con la Schola Cantorum Santa Cecilia di Corridonia (diretta da Alessandro Buffone), il Coro Crux Fidelis di Fracavilla d’Ete (diretto da Annarosa Agostini e Rosario Luciani), Lumos Vocal Ensemble Accademia dei Dissennati di Mogliano (con direttore Lorenzo Chiacchera). Invece domani alle 21.30, nel teatro Velluti, ci sarà "Musica per la pace" con la banda musicale "G.B. Velluti" di Corridonia e la partecipazione della scuola SiAmo di Claudia Ceccarelli e del corso teatrale e arti per adulti dell’Università delle tre età del centro socio-culturale "M.R.Vita". E ancora: il primo gennaio sempre al teatro Velluti, a partire dalle 17, si inizierà il nuovo anno con il concerto di Riccardo Foresi, "Swing Christmas and that’Amore". Uno spettacolo di musica pop e swing che unisce eleganza, raffinatezza e allegria per accogliere al meglio il 2024. "Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito – aggiunge l’assessore Cesca -. Ricordiamo che chi desidera essere costantemente aggiornato sugli eventi culturali cittadini potrà iscriversi alla lista brodcast, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3486120781 con la scritta: ‘Corridonia eventi on’ o tramite il link presente nella pagina social ‘Corridonia Cultura Turismo’".