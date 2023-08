Rassegna d’arte in piazza del Popolo

Da domani le sale espositive dell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza del Popolo, ospitano la rassegna d’arte "Mostra San Severino". L’inaugurazione è prevista per le 17. La mostra, ad ingresso libero, resterà aperta tutto il mese di agosto nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 19.30. Per maggiori informazioni chiamare il 3890727641. Intanto proseguono gli appuntamenti con il "Mercatino d’estate", rassegna promossa dal Comune e dedicata al piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico, artigianato vintage ed hobbistica. L’iniziativa si svolge sempre in piazza del Popolo tutti i mercoledì di agosto, quindi anche mercoledì 16.