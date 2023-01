Rassegna di cinema per grandi e piccoli

La mediateca del polo "Bonacci-Brumanonti" ospiterà per la prima volta una rassegna di cinema dedicata a grandi e piccini (a ingresso gratuito), che si terrà ogni secondo e ultimo venerdì pomeriggio del mese da febbraio fino a giugno. La rassegna offrirà una selezione di animazione per i più piccoli e di film per i più grandi. "Il cinema è un mezzo potente per l’apprendimento e la socializzazione per tutte le età – dichiara Rita Soccio, assessora alle Culture che ha voluto fortemente questo progetto –. Questo progetto rientra nelle azioni di welfare culturale che stiamo portando avanti come rete regionale". Le proiezioni sono gratuite e i posti vanno prenotati al numero 071.9740021. Per ricevere il programma mensile, contattare il polo bibliotecario in corso Persiani 52 o consultare la pagina Fb.