Rassegna di film: stasera sorrisi e commozione

Un cast di professioniste esperte nel far commuovere e sorridere sarà protagonista, stasera alle 21, della rassegna di film che i Teatri di Sanseverino propongono al San Paolo. La pellicola in programmazione è "The Miracle club" con Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith, Agnes O’Casey e Mark O’Halloran. A quarant’anni di distanza, Chrissie Limey torna alla casa natia per partecipare al funerale della madre Maureen. La comunità la accoglie con sorpresa, in particolare Lily, la migliore amica di Maureen, ed Eileen, che è stata la migliore amica di Chrissie. Il grande assente è Declan, il figlio di Lily, morto da giovane per annegamento. Quando erano ragazzi Chrissie, Eileen e Declan erano inseparabili, e Chrissie e Declan erano una coppia innamorata. Poi però è successo qualcosa che ha creato divisioni e che ha determinato la partenza di Chrissie per gli Stati Uniti. Il funerale di Maureen è anche l’occasione per assegnare un premio ad alcuni membri della comunità.