Rassegna di geopolitica, ospite Alberto Bradanini

Quale futuro e quali cambiamenti per l’assetto mediorientale, alla luce dell’attuale situazione internazionale? E’ solo uno dei quesiti che troveranno risposta a Kronokermesse, rassegna di geopolitica che sabato, alle 18.15 all’auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino, ospita il diplomatico Alberto Bradanini. Già ambasciatore d’Italia a Teheran (2008-2012) e a Pechino (2013-2015), attualmente presidente del Centro studi sulla Cina Contemporanea, presenterà il testo "Cina. L’irresistibile ascesa". "Sarà l’occasione per comprendere il ruolo di una grande potenza nella delicata condizione globale attuale e per scoprire rapporti di forza ed interessi in atto nel continente asiatico", spiegano i promotori.