Rassegna dialettale al Durastante, quattro pomeriggi di risate

Quattro appuntamenti per ridere con il teatro dialettale. Al via domenica, alle 17 al cineteatro Durastante, la rassegna di teatro amatoriale "Ride tuttu lu paese", organizzata dal Comune con La Filodrammatica Sangiustese e Fita Marche. Si comincia con la compagnia teatrale di Avenale (nella foto) che presenterà "A la giustizia... je vasta ‘n occhiu", per la regia di Maria Teresa Valenti. La spassosa trama, ritmata sulle coinvolgenti vicende della vita quotidiana delle coppie che scoppiano, si svolge nel prestigioso studio legale di un avvocato matrimonialista che emette per ogni prestazione un giro di cospicue parcelle: ogni divorzio, accompagnato dal tornaconto di una sagace verifica della recessione dell’amore tra i coniugi, si traduce per lui in un sostanzioso guadagno. Insomma, il divertimento è assicurato. Seguirà il 25 febbraio la compagnia de Fasciolò di Apiro con "L’anime de ‘lli purutti nostri", il 10 marzo la compagnia "Andrea Caldarelli" di Macerata proporrà "Penziò Marechiaro" e il 24 marzo l’Inzoliti di Casette Verdini chiuderanno la stagione con "L’Asso nella manica". Tutti gli spettacoli si terranno alle 17. Si possono acquistare gli abbonamenti alla tabaccheria Quarchioni, al bar San Filippo e alla tabaccheria La Dea Bendata al costo di 25 Euro (intero) e 15 Euro (ridotto). La biglietteria all’ingresso del teatro, invece, aprirà due ore prima di ogni spettacolo. I prezzi dei singoli spettacoli sono di 8 euro per il biglietto intero, 5 euro per il ridotto (under 18 e over 65). Gratuito per disabili con accompagnatore e bambini da 0 a 5 anni.