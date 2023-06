Rassegna dialettale in piazza a Granali

Torna la rassegna estiva “Il dialetto a Granali”. Nella piazzetta della graziosa frazione di San Severino, oggi alle 21.30, la compagnia teatrale “G. Lucaroni” di Mogliano porta in scena, per la regia di Pietro Romagnoli, la commedia dialettale “Quando in tv comandava Topo Gigio”. La rassegna in vernacolo proseguirà venerdì 30 giugno con la commedia “Non è vero ma ce credo” di Peppino De Filippo e sabato 8 luglio, con “Zi Annetta”. Per tutti gli spettacoli l’ingresso è libero, ampio parcheggio a disposizione. Gli appuntamenti con “Il dialetto a Granali” sono organizzati con il patrocinio del Comune di San Severino. Per informazioni telefonare al numero 3333627729.