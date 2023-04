Rassegna "I Donattori" "Il candidato" a teatro per i 50 anni dell’Aido

Si intitola "Il candidato" la spassosa commedia che le Dieci Donne Mamme Matte metteranno in scena al teatro comunale di Esanatogli sabato alle 21. Un evento promosso dall’Aido di Esanatoglia per i 50 anni della fondazione dell’associazione italiana, patrocinato dal Comune di Esanatoglia, nell’ambito della rassegna "I Donattori".

La pièce racconta la storia di zio Ninotto, che dopo 25 anni torna dall’America in Italia, prendendo alla sprovvista il nipote Filippo che ha ricevuto tanto denaro e lo ha ingannato a lungo. A nulla valgono i voti della moglie per far sparire lo zio. In soccorso di Filippo arrivano infine i due fidati amici di sempre, Oreste e Michele che, tra simpatiche battute, lo aiutano a parare le incursioni della pazza e invadente vicina di casa Teresa. Lo spettacolo, diretto da Alberto Pepe, avrà come interpreti gli attori Daniela Calcinelli, Massimo Marchetti, Francesco Mariotti, Rosella Marsili, Loredana Ottavini, Donatella Pazzelli, Paolo Romagnoli, Mauro Sebastini, mentre ad occuparsi di suoni e luci saranno Cesare Casoni e Giuseppe Rivelli, con trucco di scena di Patrizia Pupilli e suggeritrice Clara Papa.

m. p.