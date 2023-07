Rassegna "Il Cortile delle Storie" Quattro appuntamenti per i piccoli

Lo spettacolo "Le avventure di Sganapino" apre alle 17.45 di domani la rassegna Il Cortile delle Storie – I teatri del mondo alla ribalta, quattro appuntamenti di teatro per l’infanzia nel cortile di palazzo Buonaccorsi. L’antica tradizione del teatro dei burattini, che rivive grazie alla professionalità di Massimiliano Venturi, dà il via alla sezione dedicata al teatro per l’infanzia all’interno di Buon’Estate 2023. Alle 21.15 dello stesso giorno spazio alla Compagnia Lagrù Ragazzi con il racconto delle "Storie nell’armadio", un carosello di storie divertenti con un’esaltante battaglia di cuscini fra gli spettatori.

Alle 17.45 di sabato la Compagnia degli Sbuffi porta in scena "Pulcinella e il castello misterioso", un classico del teatro dei burattini che la Compagnia degli Sbuffi propone attraverso un susseguirsi di colpi di scena. La rassegna Il Cortile delle Storie si conclude alle 21.15 con il classico di Biancaneve di Tieffeu – Teatro di Figura Umbro, uno spettacolo di figura per ogni età dove un grande libro si apre a pop up e fa da cornice alla storia.

I biglietti, al costo di 3 euro, possono essere acquistati alla Biglietteria dei Teatri (0733.230735), online su www.vivaticket.it o alla biglietteria di Palazzo Buonaccorsi (aperta il giorno di spettacolo da un’ora prima dell’inizio).