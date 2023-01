Rassegna musicale, il programma di oggi

Si chiude oggi la "mini" rassegna musicale che l’associazione Whats Art ha proposto per le feste natalizie nel centro storico leopardiano. In piazzale Morotti alle 16.30 e 18.15 si esibiranno Fabrizio Mocata Pianista e Walter Lucherini con uno spettacolo-omaggio al tango. A largo Cesanelli, ci sarà l’ensemble Clarissa Vichi Trio che alle 17.15 e 19 proporrà musica italiana e internazionale. Una delle più belle voci soul, quella di Martina Jozwiak, live concert in trio, sarà in piazza Leopardi alle 16.30 e 18.15. Poi il trio elettroacustico Acoustic Lady Project omaggerà le voci femminili italiane e straniere, in corso Persiani alle 17.15 e 19.