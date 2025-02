Rassegna Next Gen,. Carmelo Bene svelato da Boldrini

Continua la rassegna dell’unione montana Monti Azzurri, "Next Gen", dedicata alla Generazione Z (i nati dal 1995 al 2010) che può godere gratuitamente degli spettacoli proposti nei teatri storici del territorio, partecipando anche al concorso che permette loro di vincere premi in denaro in base al numero delle recite a cui hanno assistito. L’idea è partita dal presidente Giampiero Feliciotti. Sabato, alla sala ex cinema di Penna San Giovanni alle 21, sarà la volta de "Lezione su Carmelo Bene" a cura di Maurizio Boldrini (foto) del Minimo Teatro. Ingresso 8 euro, generazione Z gratuito. Domenica invece, alle 17 al teatro comunale di Sant’Angelo in Pontano, va in scena "L’inganno in maschera" del Circolo di piazza alta di Sarnano, sempre all’interno della stessa rassegna.