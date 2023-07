Rassegna organistica Si comincia domani

Avrà inizio domani alle 21.15 nella chiesa della Pieve l’ottava edizione del Festival Organistico d’Esino, diretto dal maestro Luca Migliorelli. Un’iniziativa, che, come dichiarato dal sindaco di Esanatoglia, Luigi Nazzareno Bartocci, "è volta a promuovere e diffondere il repertorio organistico e far conoscere la qualità sonora dell’organo rinascimentale del Malamini di recente restaurato". Tre i concerti a luglio: il primo per organo e flauto; il 16 luglio con organo e batteria con armonie bandistiche; il 23 luglio un recital organistico del maestro argentino di fama internazionale, Victor Contreras, che darà l’avvio al primo appuntamento della 18esima edizione del festival itinerante Terra d’organi antichi 2023.