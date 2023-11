Rassegna per i più piccoli: disponibili i biglietti

Dopo l’ultima domenica con ’Caro teatro’, in calendario il 5 novembre, il teatro Annibal Caro ospiterà la dodicesima edizione di ’A teatro con mamma e papà’. Una rassegna interamente dedicata ai bambini che potranno vivere l’emozione di andare a teatro e condividere questa avventura con i loro genitori. Saranno sei gli appuntamenti, dal 26 novembre al 24 marzo 2024, tutti di domenica pomeriggio, con inizio alle 17, già prenotabili. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Civitanova, da ’Teatri di Civitanova’ e da ’Proscenio Teatro’, per la direzione artistica di Marco Renzi e fa parte di un progetto molto ampio: Tir-Teatri in rete, che coinvolge e mette in sinergia sette comuni nelle Province di Macerata (Civitanova, Treia), Fermo (Fermo, Montegranaro, Montegiorgio, Porto San Giorgio) e Ascoli Piceno (Grottammare), per quello che è il più grande circuito di teatro per l’infanzia e la gioventù nella parte sud della regione Marche.

"Nell’ambito della ricca programmazione culturale che la città offre nella stagione 20232024 – ha detto il sindaco e assessore alla Cultura, Fabrizio Ciarapica – accanto alle proposte di teatro e danza, si conferma anche quest’anno una bella stagione di spettacoli pensati per i bambini e le loro famiglie. Sei appuntamenti con formazioni di assoluta e comprovata professionalità, tutte con anni di lavoro nei vari teatri d’Italia, un certificato di qualità tanto più necessario quando si mettono in campo proposte che riguardano non solo lo spettacolo ma anche la crescita e la formazione dei più giovani".