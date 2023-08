Rassegna Suoni d’Estate, a causa del maltempo il concerto dei Glissando si svolgerà al Politeama

A causa delle avverse condizioni meteo, il concerto promosso dall’amministrazione per il cartellone estivo e in programma questa sera alle 21.15 per la rassegna Suoni d’Estate, si terrà al Politeama e non come precedentemente annunciato nel cortile della Biblioteca Filelfica. L’esibizione live del Glissando Vocal Ensemble proporrà musiche di Queen, Toto, Beach Boys, Lionel Richies, Concato, Simon & Garfunkel, Zucchero, Pharrell Williams. Ingresso gratuito e aperto a tutti.