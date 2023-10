Rassegna ’Tallè’ all’auditorim. Sant’Agostino

Anche quest’anno la corale Bonagiunta (foto) presenta a San Ginesio la Rassegna polifonica nazionale "Giulio Tallè", organizzata per ricordare con affetto il suo primo presidente, scomparso nel 1999. L’appuntamento è per domani alle 21.30 all’auditorium Sant’Agostino: ospiti saranno il coro "La vie est belle" di Introd (Aosta) e la corale "L’Aquila" dell’omonimo capoluogo abruzzese. "Rassegne come questa rappresentano momenti speciali" spiegano gli organizzatori.