Questa sera, alle 21.30, all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio va in scena la XIII "Rassegna triennale di musica corale in onore del S.S. Crocifisso". Sul palco, la corale "G. Bonagiunta da San Ginesio" (pianista Marco Rozzi e direttore maestro Fabrizio Marchetti); coro femminile "Grace Choir" di Urbisaglia, diretto dal maestro Tiziana Muzi; corale "Piero Giorgi" di Montecassiano (pianista Sara Zampetti e direttore maestro Augusto Cingolani). L’ingresso è libero. Si tratta di una rassegna di musica polifonica promossa dalla corale ginesina e dal Comune, in collaborazione con Arcom, associazione regionale cori marchigiani.