"Razzia di parcheggi con il biciplan"

"Non sono soddisfatta delle risposte sul biciplan, perché in pratica l’Amministrazione comunale non ne ha date. Inoltre il primo stralcio della pista ciclabile è previsto in via Kennedy e sul lungomare Scarfiotti, peccato che forse non si rendono conto di quanti parcheggi gratuiti si perderanno in tal modo". Così il capogruppo di Centrodestra Unito, Rosalba Ubaldi, torna sulla questione del biciplan annunciato da ormai diversi mesi dalla giunta Michelini, a Porto Recanati. Tuttavia, l’ex vicesindaco non è soddisfatta dei ragguagli che l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, le ha fornito nell’ultimo Consiglio comunale in risposta a una sua interrogazione sulla questione.

"Per farla breve, l’assessore Riccetti non parla e anzi tutta la maggioranza decide il da farsi nelle stanza segrete del municipio – è l’attacco della Ubaldi :. Riguardo al primo stralcio del biciplan, Riccetti ha detto che la pista ciclabile non passerà più in via King, ma in via Kennedy. E lo ha riferito con leggerezza, senza rendersi conto che proprio su quella strada ci sono tanti parcheggi bianchi. Ma se verrà realizzata lì la pista ciclabile – osserva –, allora significa che quegli stalli dovranno per forza essere tolti e ciò creerebbe un grosso problema per chi deve trovare un posto per lasciare l’auto. Tra l’altro, dubito che lui ne abbia parlato con il comitato di quartiere Europa e i residenti". Ma la stessa criticità, secondo Ubaldi, ci sarebbe pure nella zona nord della città. "Sempre l’assessore Riccetti ha aggiunto che l’altro tratto del biciplan, prossimo a partire, è in programma a Scossicci sul lungomare Scarfiotti, tra il ristorante Da Fabietto e il ponte sulla foce del Musone – sottolinea il capogruppo di Centrodestra Unito –. Pure qui, non ha considerato che realizzando la pista ciclabile nel lungomare nord scomparirebbero i parcheggi fino a oggi presenti in quell’area, andando dunque a danneggiare i bagnanti e gli operatori balneari".

Però, oltre alla vicenda del biciplan, sono tante altre le critiche che la Ubaldi rinfaccia all’Amministrazione. "Ad esempio, già ad aprile avevo segnalato le problematiche del sottopasso di via Scossicci – rincara la dose –, e lo feci direttamente con il sindaco Andrea Michelini e l’assessore Riccetti. Ma ancora oggi non si è fatto niente. E non si tratta di lavori grossi, ma di semplici manutenzioni. Idem quando avevo chiesto di portare i lecci su via Alighieri".