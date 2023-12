Razzie nei locali in centro, scoperti e denunciati Bonnie e Clyde

Macerata, 18 dicembre 2023 – Sono stati identificati e denunciati per furto e tentato furto aggravati in concorso i due ladri che nei giorni scorsi hanno messo nel mirino una serie di locali del centro storico di Macerata. Si tratta di un uomo e una donna italiani, entrambi quarantenni, senza fissa dimora e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

I rilievi della polizia da Sugo

Alla coppia la polizia è arrivata dopo aver analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che li avevano immortalati durante le loro incursioni. A incastrare i due anche gli elementi raccolti durante i rilievi svolti dalla Scientifica all’interno dei locali presi di mira. I blitz della coppia di ladri risalgono alle notti dell’8 e dell’11 dicembre.

Diversi i locali del centro in cui i due hanno provato a entrare: tra questi la libreria Giometti&Antonello a Palazzo degli studi, il bar Mon Amour in viale Trieste, il pub Fabric e l’Angolo del gusto in vicolo Ferrari, la gelateria Very N’Ice in via Tommaso Lauri. In tutti questi casi i due balordi hanno provato a forzare gli ingressi, senza però riuscirci.

È andato a segno, invece, il colpo al ristorante Sugo in via Gramsci, dove i ladri sono riusciti ad arraffare circa 300 euro dalla cassa, provocando anche diversi danni all’interno del locale. Una volta individuati i due, gli agenti della sezione reati contro il patrimonio della Squadra mobile (diretta da Anna Moffa) li hanno condotti in questura per la denuncia.

Nel prosieguo delle indagini, i poliziotti hanno rinvenuto nei pressi dei giardini pubblici del rione Marche lo scooter utilizzato dai due per trasportare la merce trafugata nei negozi. Il motorino elettrico era stato rubato a un commerciante nella notte dell’8 dicembre insieme ad altra merce. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.