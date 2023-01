Rc auto, rincari con il nuovo anno

Si registra in provincia il più basso dato regionale in materia di incidenti con colpa. Lo rivela uno studio dell’osservatorio Facile.it. Oltre 22mila automobilisti marchigiani dovranno pagare premi assicurativi più alti, per aver avuto scontri stradali nel 2022. La percentuale media di assicurati che cambieranno classe di merito è di 2,51, ma a Macerata il dato scende a 1,94. In cima alla classifica degli incidenti c’è Fermo, con la percentuale di 3,32, poi Ancona con 2,78, Ascoli con 2,34 e Pesaro con 2,09. Anche gli automobilisti virtuosi però pagheranno di più la polizza: a dicembre per assicurare un veicolo in provincia ci volevano in media 433,50 euro, il 13,8 per cento in più rispetto a dicembre 2021. La media regionale registra un aumento del 13 per cento, con aumenti maggiori a Pesaro (451 euro, il 15 per cento in più) e minori ad Ascoli (397 euro, l’8 per cento).