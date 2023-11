Rc auto, rincari record in provincia: "Un’altra stangata per le famiglie"

Da settembre 2022 a settembre 2023 assicurare un’auto in provincia di Macerata costa il 38% in più. È quanto rileva l’Osservatorio di Facile.it, evidenziando che in soli 12 mesi il premio medio è arrivato a 593,11 euro, cioè oltre 160 euro in più rispetto allo scorso anno. Oltre ad aver registrato l’incremento annuale più alto della regione, la nostra provincia è l’area marchigiana dove assicurare un veicolo costa di più. A livello regionale, l’aumento è stato del 29,2%, con rincari a doppia cifra in tutte le province. Dopo quella di Macerata, seguono le province di Fermo, con un aumento del 32,8%, Pesaro – Urbino, con il 28,1%, Ancona con il 27,3% e Ascoli con il 19,6%.

Quanto al valore del premio medio, dopo Macerata si collocano Ancona con 580,90 euro, Pesaro – Urbino con 553,07 euro, Fermo con 544,65 euro e Ascoli con 487,21 euro. "In effetti ci sono stati aumenti, ma credo che i dati dell’Osservatorio si riferiscano alle tariffe ufficiali depositate all’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Poi, però, ogni compagnia ha la possibilità di gestire flessibilmente quel valore, praticando sconti anche significativi. Quindi ritengo che, nei fatti, l’incremento sia più ridotto", afferma Daniele Stortoni, subagente della Cattolica Assicurazioni. "In ogni caso – prosegue – è certo che in provincia di Macerata il numero degli incidenti è elevato e lo è anche l’entità degli indennizzi che le assicurazioni devono pagare. E, poi, i fattori che influiscono sull’importo del premio sono davvero tanti, motivo per cui l’incremento c’è stato, ma non in quella percentuale".

"La nostra provincia sta collezionando primati non invidiabili in fatto di aumenti dei prezzi di beni e servizi", afferma Alessandra Fioravanti, responsabile dell’Adiconsum Cisl di Macerata. "Con i rincari delle polizze assicurative obbligatorie per circolare – prosegue – per molte famiglie maceratesi, soprattutto per quelle a basso reddito e già in difficoltà, piove sul bagnato. Spesso possiedono più di un’automobile e i costi assicurativi impattano in maniera importante sul bilancio familiare. Una nuova stangata legata all’inflazione che fa andare in controtendenza un settore che ha visto il ribasso dei costi negli ultimi anni". La Fioravanti mette anche in guardia i cittadini. "Il rischio è che, andando alla ricerca di prezzi più bassi, soprattutto on line, i consumatori potrebbero imbattersi in proposte di false Rc auto, scegliendo la cifra minore senza verificare la reale esistenza dell’assicurazione. Abbiamo ricevuto segnalazioni anche ai nostri sportelli di automobilisti caduti in trappola".

"Per non finire nei guai – prosegue la responsabile dell’Adiconsum di Macerata – è importante saper riconoscere un’assicurazione falsa. È bene verificare sul sito Ivass la lista delle compagnie ammesse ad operare in Italia e l’elenco degli avvisi relativi ai casi di frode. Inoltre le compagnie di assicurazione auto sono tenute a riportare sul loro sito internet i propri contatti, e ricordiamo che nessuna compagnia assicurativa chiede di pagare con versamento di denaro su carte prepagate". "Si tratta di un pesante aumento che si aggiunge agli altri, anche perché le istituzioni non hanno fatto nulla per attenuarne l’impatto", afferma Lorenzo Longo, presidente della Federconsumatori di Macerata.